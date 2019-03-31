Osmaniye 31 Mart 2019 yerel seçimleri ilk sonuçlar | Osmaniye seçim sonuçları ve oy oranları

Osmaniye’den resmi olmayan seçim sonuçları geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye’de AKP, MHP'yi destekleyerek aday çıkarmadı. CHP ise İYİ Parti ile ittifakı gereği aday çıkarmama kararı aldı. MHP Adayı Kadir Kara Cumnur İttifakı adayı olarak yarıştı. İYİ Parti adayı Davut Çuhadar ise Millet İttifakı tarafında yarıştı.

Öteki partilerin büyükşehir adayları ise şöyle;

SP, Ömer Yağmur, HDP Mehmet Ali Özkal, TKP Mehmet Çanta, BTP Erdinç Say, DSP Abdullah Güzel, Demokrat Parti Lütfi Öztürk, Bağımsız Kadir Karayel, Bağımsız Alpaslan Koca.