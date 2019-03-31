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Osmaniye 31 Mart 2019 yerel seçimleri ilk sonuçlar | Osmaniye seçim sonuçları ve oy oranları

Osmaniye'de 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar belli oluyor. Osmaniye'den gelen ilk seçim sonuçları ve oy oranları haberimizde. Osmaniye'de kim önde, kim kazandı?

20:11 -
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Osmaniye 31 Mart 2019 yerel seçimleri ilk sonuçlar | Osmaniye seçim sonuçları ve oy oranları

Osmaniye’den resmi olmayan seçim sonuçları geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye’de AKP, MHP'yi destekleyerek aday çıkarmadı. CHP ise İYİ Parti ile ittifakı gereği aday çıkarmama kararı aldı. MHP Adayı Kadir Kara Cumnur İttifakı adayı olarak yarıştı. İYİ Parti adayı Davut Çuhadar ise Millet İttifakı tarafında yarıştı.

Öteki partilerin büyükşehir adayları ise şöyle;

SP, Ömer Yağmur, HDP Mehmet Ali Özkal, TKP Mehmet Çanta, BTP Erdinç Say, DSP Abdullah Güzel, Demokrat Parti Lütfi Öztürk, Bağımsız Kadir Karayel, Bağımsız Alpaslan Koca.

Osmaniye İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
KADİR KARA MHP MHP 24.675 % 52,78
DAVUT ÇUHADAR İyi Parti İyi Parti 9.177 % 19,63
ALPASLAN KOCA ALPASLAN KOCA 5.747 % 12,29
Diğer Diğer 4.079 % 8,72
HDP HDP 1.468 % 3,14
BTP BTP 572 % 1,22
ÖMER YAĞMUR Saadet Partisi Saadet Partisi 533 % 1,14
KADİR KARAYEL KADİR KARAYEL 345 % 0,74
DSP DSP 58 % 0,12
DP DP 56 % 0,12
TKP TKP 44 % 0,09
Osmaniye İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
MHP MHP 20.941%34,79
AK Parti AK Parti 19.406%32,24
İyi Parti İyi Parti 8.954%14,88
CHP CHP 7.816%12,99
Diğer Diğer 1.646%2,73
HDP HDP 520%0,86
Saadet Partisi Saadet Partisi 293%0,49
BTP BTP 219%0,36
DP DP 162%0,27
BBP BBP 125%0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 57%0,09
ZÜBEYİR AYDEMİR ZÜBEYİR AYDEMİR 45%0,07

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