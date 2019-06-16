ÖSYM, YKS soruları ve cevaplarını yayınladı! TIKLA, ÖĞREN!

ÖSYM’den son dakika açıklamalar ardı ardına geliyor. 2019-TYT Temel Soru Kitapçığındaki Matematik Testinin 7. sorusunun iptal edildi. Öğrencilerin puanları hesaplanırken bu soru değerlendirme dışında tutulacak. 15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayınlandı. Aşağıda yer alan bağlantıdan detaylara erişebilirsiniz.

YKS (TYT VE AYT) SORULARI VE CEVAPLARI

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi.

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları’nın ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün yapılan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM’nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, TYT Soru Kitapçığı’ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

AA