Otobüs yangınları sürüyor vatandaş endişeli

Şehirlerarası otobüslerde meydana gelen yangınlar bayram öncesinde seyahat etmeyi düşünen vatandaşları tedirgin etti. İBB İyi Parti Grup Sözcüsü ve trafik güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı, bu süreçte otobüs üreticisi firmaları ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri tarafından hiçbir açıklama yapılmaması eleştirdi. Trafik güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı yangınların nedenlerini inceleyerek madde madde açıkladı:

– Otobüs üreticilerinin standart ekipmanlar ile yaptığı satışlar sonrası opsiyonel olarak sunulan kahve makinası, tuvalet gibi ekipmanlar standart dışı veya 2. el alınarak monte ediliyor. Bu ekipmanlar orjinal elektrik sistemlerine zarar veriyor.

– Son 10 yılda moda olan koltuk arkası TV sistemleri elektrik sistemine yük getiriyor.

– Bu eklemeler sonrası, otobüs elektrik kabloları merdiven altı firmalar tarafından standart dışı kesit ve izolasyona sahip kablolar ve sigortalarla değiştiriliyor. Böylece ilave yükler ile bu kablolar aşırı ısınıyor sigortalar çalışmıyor ve yangına yol açıyor.

– Otobüs firmalarının özellikle kiraladığı veya taşeron olarak kullandığı birçok otobüs sahibi, maliyetlerini düşürmek adına 10 numara yağ kullanıyor.

– 10 numara yağ kullanımı sonrası ve normal kullanımda enjektörlerin bakımlarının yapılmıyor.

– Standart 2+2 koltuk düzenine sahip araçların 2+1 koltuk düzenine dönüştürülmesi sırasında kablo düzeneklerine zarar veriliyor. Bu tadilatlar sonrası buna onay veren resmi makamlar gereken teknik incelemeyi gerektiği gibi yapmıyor.

– Merdiven altı servislerde yapılan motor bakımları sonrası yangın alarm sistemleri devre dışı bırakılıyor ve bazı araçlarda yangın alarm sistemleri bile bulunmuyor.

SICAK-SOĞUK İKRAMI KALDIRILMALI

Otobüs yangınlarının nedenlerini sıralayan Dr.Sarı çözüm önerilerini de şöyle özetledi:

“Otogarlara giren ve çıkan araçların TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı teknik ekipleri tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Tasarruf etmek için 10 numara yağ kullanan ancak motoruna zarar vererek yangın riskini arttıran otobüs firması ve sürücüsüne de yaptırım uygulanmalı. İlk seferinde ikaz edilmeli, tekrarlanması halinde firmanın otobüs lisansı, sürücünün ehliyeti iptal edilmelidir. Denetim elemanları tarafından yapılan kontrollerde otobüslerde yapılmış revizyonların, yetkili servislerde yapıldığını gösteren belgeler kontrol elemanlarına sunulmalıdır. AB ülkeleri otobüs firmaları sıcak –soğuk ikram ve hostes kullanmıyor. Bu uygulamalar kaldırılmalı.”