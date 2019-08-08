Otogarın otopark işletmesi İSPARK’a geçti!

Otogarı 25 yıldır işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nin sözleşmesi 5 Mayıs 2019’da dolmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan toplantıda ilk aşamada otogarın otopark kısmının İSPARK’a devredilmesine karar verilmişti.

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KULÜBE VE BİLETLEME İSTASYONLARI YERLEŞTİRİLECEK

Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB’ye bağlı ekipler saat 16.00’da otogara gitti. Polis ve zabıtanın yanı sıra özel güvenlik ekipleri de çevrede önlemler aldı. Bayrampaşa Kaymakamlığı’ndan gelen bir heyetin gözetiminde eski yönetime ait olan kulübe ve biletleme istasyonları kaldırıldı. Otogardaki çalışmalar tamamlandıktan sonra İSPARK’ın kulübe ve biletleme istasyonları yerleştirilecek. Çalışmaları yerinde izleyen Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba kararın hayırlı olmasını diledi. DHA