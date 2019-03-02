Oyna Kazan ipucu ve kopya: Şener Şen ve Kemal Sunal hangi Hababam Sınıfı filminde birlikte rol aldı?

2 Mart Oyna Kazan kopya sorusu paylaşıldı. Sanal dünyanın yeni bilgi yarışmalarından biri olan Oyna Kazan 2 Mart günü 21:30’da başlayacak yarışma için ipucu sorusu yayınlandı. Türk sinemasının unutlmazları arasında yer alan Kemal Sunav ve Şener Şen’den geldi Oyna Kazan kopya sorusu. Peki, Kemal Sunal ve Şener Şen hangi Hababam Sınıfı’nda birlikte rol aldı. İşte, Oyna Kazan ipucu sorusu…

OYNA KAZAN KOPYA VE İPUCU SORUSU

Oyna Kazan kopya sorusunda paylaştığı görselde Kemal Sunal ve Şener Şen yer alıyor. Sinemanın iki unutulmaz ismi Hababam Sınıfın’da da birlikte rol almıştı. Görsel paylaşılan fotoğrafa göre soru da Hababam Sınıfı filminden gelecek. Peki, Şener Şen ve Kemal Sunal hangi Hababam Sınıfı filminde birlikte rol aldı?

ŞENER ŞEN VE KEMAL SUNAL HANGİ HABABAM SINIFI FİLMLERİNDE BİRLİKTE ROL ALDI

Kemal Sunal ve Şener Şen toplamda 3 filmde beraber oynamıştır. Beraber oynadıkları;

İlk film Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı(1975) (IMDb 9,0) // Ferit’in çocuğu olmuştur.

İkinci film Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977) (IMDb 8,9) // Ahmet burslu olarak okula başlamıştır.

Üçüncü ve son film ise Hababam Sınıfı Tatilde (1978) (IMDb 8,8) filmdir. // Kız öğrenciler katılmıştır, tüm okul kampa gider. Kemal Sunal'ın boy gösterdiği son Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde, çekirdek kadrosunu genel anlamda muhafaza eden serinin en kıymetli filmlerinden biri.

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