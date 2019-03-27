Özhaseki’ye ağır suçlama: Kayseri çiftçisinin arsasını gasp etti

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Özhaseki'nin Kayseri'de binlerce çiftçinin ortak malı olan Kayseri Şeker Fabrikası'nın arazisinin çiftçinin elinden alıp ranta açtığını öne sürdü. Arık açıklamasında şöyle dedi: ‘'Özhaseki Belediye Başkanı olduğu dönemde 80 bin ortağı bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin çoğunluk hissesi elinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikası, 249 bin 950 metrekare arsayı, hastane yapılması için (bir) TL bedelle devretti.

Belediye bu araziyi trampa yolu ile Milli Emlak'a, Milli Emlak'ta TOKİ'ye devretti. TOKİ araziyi 2015 yılında satışa çıkardığında Kayseri Şeker Fabrikası, hastane yapımı için 1 TL bedelle Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği araziye tam 50 milyon lira ödeyerek aldı. Ama Özhaseki ve AKP devreye girerek bu arazinin satışını ilk taksiti ödenmesine rağmen iptal ettirdi. Çünkü birilerine rant için söz vermişti. Burayı rant için imara açmak hiç vicdanınızı sızlatmadı mı?''

KAYSERİ’YE ÖYLE BİR RAYLI SİSTEM YAPTI Kİ…

Özhaseki'nin Kayseri'de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Arık, ‘'Ankara'ya 20 metro hattı sözü veren Özhaseki, Kayseri'ye bir raylı sistem yaptı ama öyle bir raylı sistem ki, ne hastaneye uğrar, ne otogara ne de havalimanına uğrar… Kayseri'de trafik sorunu yoktu, Özhaseki'nin raylı sistemi sayesinde trafik sorunumuz oldu. Bir otogar yaptı sonra satmaya kalktı, satamadı'' dedi.