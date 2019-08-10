Park halindeki TIR’a çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun Gerede mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sefa Çelebi’nin kullandığı 34 FR 1452 plakalı kamyonet, Mustafa Kemal Palamut’un arızalanması nedeniyle emniyet şeridine park ettiği 50 AP 975 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Hacer ve Hilal Rabia Çelebi olay yerinde hayatı kaybederken, sürücü Sefa Çelebi yaralandı. Çelebi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA