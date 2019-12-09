İstanbul’da ‘patlayan batarya’ operasyonu

Operasyon İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, bir sürü önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kaçak ürün getiren 2 şüpheli belirledi.

Ekipler, BAE’nin Dubai emirliğinden 17 Kasım'da Türkiye'ye gelecekleri belirlenen şüphelileri İstanbul Havalimanı'nda izlemeye aldı.

Şüpheliler, Hasan G. (37) ve Ramazan H. (41) gümrük beyanı üzerinde bulunmamaları üzerine durdurularak arama yapıldı.

Şüphelilerin valizlerinde bin 127 PS4 oyun konsolu, oyun CD'si ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

DEPODAN FARKLI ŞEHİRLERE NAKLİYE

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Şüphelilerin Çin ve farklı uzakdoğu ülkelerinden uygunluk belgesi olmayan batarya getirdikleri de anlaşıldı.

Cep telefonlarında patlamalara ve teknik arızalara sebep olduğu belirtilen bataryaların Zeytinburnu Matbaacılar Sitesi'nde bir adrese depolandığı anlaşıldı.

Polis ekipleri depoyu fiziki takiple incelemeye aldı. Şüphelilerin, koliler içerisindeki bataryaları, kamyonetlerle farklı şehirlere taşıdıkları anlaşılınca operasyon düzenlendi.

72 BİN 800 ÜRÜN

Polisin baskın düzenlediği adreste piyasa değeri 700 bin lira olan 72 bin 800 adet cep telefonu bataryası ve şarj aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili Hüseyin G. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan Hüseyin G., Hasan G. ve Ramazan H. hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla işlem yapıldı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.