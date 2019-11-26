Patron işçilerin üzerine araba sürdü!

Adem Çelik Şirketler Grubu'na ait Beykent Üniversitesi Avalon şantiyesinde, ihbar tazminatları verilmeden işten atıldıklarını iddia eden İnşaat-İş Sendikası’na üye 15 işçi bir süredir eylem yapıyor.

Her sabah şirket binası önünde toplanan işçiler İşçiler bugün de biraraya geldi.

Ancak bu sabahki eyleme ‘patronun aracı’ damga vurdu.

İnşaat İş’in açıklamasına göre; arka koltuğunda patron Adem Çelik’in bulunduğu araç, işçilerin üzerine sürüldü.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda işçilere, güvenlik görevlileri ve diğer işçiler de müdahale etti.

Kısa süreli arbedenin ardından patronun aracının otoparka doğru gittiği gözlendi.

Daha önceki eylemlerinin de polis tarafından engellendiğini iddia eden İnşaat-İş üyeleri, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini açıkladılar.