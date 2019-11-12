Polisi karşısında görünce küt diye itiraf etti: Abi ben katilim

Önceki gün Bakırköy sahilinde şüpheli şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polisleri gören Afgan uyruklu Mohammed D. (24), kendisini yakalamak için geldiklerini düşünerek iki yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti. Polis, Mohammed D.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

AFGANİSTAN’A KAÇTIKTAN SONRA İSTANBUL’A DÖNMÜŞ

Mohammed D., emniyetteki sorgusunda, arkadaşı Ahmet Samir Azizi ile aynı evde yaşadıklarını, Azizi'nin bir süre sonra kendisini evde istemediğini ve bu sebeple tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini bıçakladığını itiraf etti. Zanlının, cinayeti işledikten sonra Afganistan’a kaçtığı, iki ay önce tekrar İstanbul'a gelerek, bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mohammed D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN PERDE ARKASI

Olay, 10 Ekim 2017 tarihinde Başakşehir'de meydana geldi. Bir tekstil atölyesinde çalışan Afganistan uyruklu Ahmet Samir Azizi (28), yaşadığı evde bıçaklanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Azizi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)