Polisten zehir tacirlerine dronelu darbe

Operasyon Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilerle ilgili çalışma yapan ekipler, günlerce süren takibin ardından bazı şüphelileri tespit etti. Çalışmaların ardından, sokaklarda uyuşturucu satan “torbacı” adı verilen şüpheliler ve zehir satıcılarının uyuşturucu aldığı şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı aldı. Narkotik ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Hürriyet ve Kurtuluş Mahallelerindeki bazı adreslere girdi.

DRONE İLE İZLENDİ

Labirenti andıran sokaklarda, şüphelileri kaçırmamak için geniş güvenlik önlemi alındı. Polis tek katlı evlerin çatıların alçak olması sebebiyle şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı drone kullandı. Narkotik madde bulma eğitimli “Dedektör” köpeklerle arama yapılan operasyonda polis her yerde uyuşturucu aradı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise çeşitli miktarlarda satışa hazır olarak bekletilen esrar, metamfetamin, sentetik kannabinoid ve silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, sokaklarda özellikle gençleri zehirleyen şebekelere yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.