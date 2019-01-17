23.Dönem POMEM mülakat yerleri açıklandı! POMEM mülakat yerleri sorgulama TIKLA ÖĞREN!

Polis olmak isteyenlerin merak ettiği haber geldi. Polis akademisi 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sınav Yerlerini ile Tarihlerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Akademisine polis adayları alınacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Adayların başvuru işlemlerinin ardından mülakata kaç edilenler için önemli haber geldi. 23. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonrasında mülakata girmeye hak kazananlar için mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı. Aşağıda yer alan linkten 23.Dönem POMEM mülakat yerlerini öğrenebilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI TIKLA ÖĞREN

23. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yaparak öğrenecekler. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğinde.

MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN HANGİ BELGELER ALINMALI?

Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı”nın aslını yanlarında getirecekler. Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklar.

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasak.