Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olan Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. İnanlar, 2019'da ilk oruç ne zaman tutulacak merak ediliyor. Müslümanlar Ramazan ayında bir ay oruç tuttuktan sonra bayrama merhaba diyecek. Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanı tarafından bu yıl dokuz güne çıkarıldı. Peki Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak?

08:29 -
Haberler Gündem
Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı, günahların af, duaların kabul olduğu en kutsal aydır. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcına çok kısa bir zaman kaldı. Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlıyor, 3 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Ramazan Bayramı ise 4 Haziran’da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Açıklamada yer alan, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe geliyor. 4-5-6 Haziran Ramazan Bayramı olacak.

Son güncelleme: android-time 14:02 22.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more