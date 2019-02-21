Reina saldırganını aramadan gönderdiği iddia edilen polisler hakim karşısında

Ocak 2017’de Beşiktaş’taki gece kulübü Reina’da yeni yıl kutlamaları sırasında terör örgütü İŞİD üyesi Abdulkadir Masharipov gerçekleştirdiği katliamda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan Masharipov’un olaydan sonra Reina’dan çıkarak, Ortaköy yönüne 385 metre yürüdüğü ardından da taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıkmıştı.

POLİS ÜST ARAMASI YAPMAMIŞ

Olay sonrası incelenen güvenlik kameralarında saldırıdan sonra mekandan ayrılan Masharipov’un, iki ayrı noktada iki polis tarafından durdurulduğu ancak, üst araması ve kimlik kontrolü yapmadan gitmesine izin verdikleri iddia edildi. Görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen polisler, bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

“SALDIRGANI DURDURUP DURDURMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Olay tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis Akif A., olay günü izinli olduğunu, bir arkadaşıyla Ortaköy’de gezerken Reina saldırısını öğrendiğini anlattı. Emniyet müdürünün aracını görünce yardım etmek için kendisinin de olay yerine gittiğini belirten Akif A., “Olay yerindeki emniyet müdürleri, Reina’daki güvenlik kamerasının bulunduğu odaya girerek görüntüleri izlediler. Daha sonra saldırganın kıyafetlerini değiştirip çıkmış olabileceğini söylediler. Reina içindekilerin bir kısmı ilk etapta kapılardan çıkmıştı. Kalan kişiler de yaralı olsalar dahi üstleri arandıktan sonra polis memurları eşliğinde çıkarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiyi durdurup durdurmadığımı, üst araması ve kimlik kontrolü yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Bana gösterilen videodaki kişinin ben olup olmadığımı bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

HAKİM: SALDIRGAN YA O KİŞİ OLSAYDI?

Diğer sanık Süleyman G., ise olay günü Ortaköy’de köprü altında 4 polisle birlikte görevli olduğunu anlattı. Gözaltı otobüsünün içinde otururken Reina tarafından kendilerine doğru koşanları görünce otobüsten indiklerini anlatan Süleyman G., yabancı uyruklu bir yaralının bulunduğu yere gelince yere düştüğünü, kendisinin de bu kişiyi sivil bir araca bindirip hastaneye gönderdiğini söyledi. Mahkeme hakimi de, “Saldırgan ya o kişi olsaydı?” diye sorunca sanık polis, “Yoğun bir kalabalık vardı. Bilemezdim” cevabını verdi.

“VERİLEN EŞGALE UYAN KİŞİYE DENK GELMEDİM”

Daha sonra yanındaki polislerin telsizinde saldırganın eşgalinin verildiğini söyleyen sanık polis, “Eşgal 25 yaşlarında beyaz tenli, beyaz gömlekli, beyaz bereli ve siyah pantolonlu olarak tarif edildi. Bu tarife uyan hiçbir kimseye denk gelmedim” diye konuştu.

Sanık avukatı da, kayıtlara göre failin saldırıyı 01.18’de gerçekleştirdiğini ve 01. 24’te olay yerinden ayrıldığını, polislere ise 01.43’te yani saldırganın olay yerinden ayrıldıktan sonra, Reina’dan tahliye edilenlerin ekip amirliği önünde toplatılması talimatının verildiğini söyledi. Duruşma, sanıkların video görüntülerindeki kişiler olup olmadıklarının tespiti için bilirkişiye gönderildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.