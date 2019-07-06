Reyhanlı’da ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor

Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde dün saat 13.00 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamayla birlikte otomobil, alev topuna döndü. Bölgedeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü. Reyhanlı Kaymakamlığı’na 1 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Camii’ne ise 50 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada, otomobilde bulunan Suriyeli 3 kişi, patlamanın şiddetiyle çevreye savruldu.

Polis ekipleri, caddeyi giriş çıkışlara kapatıp, çevrede toplanan vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçtaki Suriyelilerden 2’sinin öldüğü tespit edildi. Vücudunda ağır yanıklar olan diğer Suriyeli ise kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi’nde saat 17.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Bomba imha uzmanları tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Araçtakilerin olay yerine 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde Cuma namazı kılan cemaatin çıkış saatinde bombalı eylemi düzenlemeyi planladıkları iddia edildi. Patlayıcının cemaat cuma namazını kılırken, planlanandan önce infilak ettiği ileri sürüldü.

GÖZALTILAR VAR

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı titizlikle sürdürürken, patlamaya ilişkin yapılan çalışmalarda gözaltına alınanların olduğu bildirildi. Ancak gözaltına alınanların sayısı ve kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ölen 3 Suriyelinin cesetleri ise Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTIRILDI, PAZAR KURULMADI

Patlama nedeniyle Hatay kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda güvenlik personeli Reyhanlı ilçesine kaydırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında cumartesi günleri ilçede kurulan Bağlar Mahallesi’ndeki semt pazarı, bu hafta kurulmadı.

ŞÜPHELİ BOMBALI ARAÇ ARANIYOR

İlçede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılırken, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen ve bomba yüklü olduğu ileri sürülen Suriyeli plakalı bir otomobili de arama çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın çevre illerinin giriş çıkışlarında da alınan önlemlerle şüpheli otomobil aranıyor. (DHA)