Rize seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Rize Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

2014 yerel seçimlerinde Rize'de AKP'li Reşat Kasap oyların yüzde 67.85'ini almıştı, onu yüzde 22.46 ile Saadet Partisi'nden Mehmet Bekaroğlu izledi. CHP'den Mine Orhon ise yüzde 4.91 üçüncü aday olmuştu. Peki Rize’da 31 Mart yerel seçimlerinde kim önde, kim kazandı? İşte partilerin oy oranları ve resmi olmayan yerel seçim sonuçları…

Rize İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 100.620 %58,76 34.655 %20,24 16.298 %9,52 9.674 %5,65 4.495 %2,62 2.961 %1,73 623 %0,36 391 %0,23 390 %0,23 374 %0,22 352 %0,21 277 %0,16 136 %0,08

2009 Mahalli İdareler Seçimi'nde AKP yüzde 47.79 oy almıştı. 2014 yerel seçimlerinde ise oy oranı yüzde 67.85'e yükseldi.

CHP 2009 Yerel Seçimleri'nde yüzde 7.65 oy alırken 2014 yılında bu oy oranı yüzde 4.91'e indi.

MHP 2009 yerel seçimlerinde yüzde 6.98 oy alırken 2014 yerel seçimlerinde bu oy oranı yüzde 4.91'e çıkmıştı.