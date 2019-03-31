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Rize seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Rize Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde resmi olmayan seçim sonucu Rize’de belli oldu. Rize Belediye Başkanlığı yarışında kim önde, kim kazandı, oy oranları nasıl şekillendi?

20:46 -
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Rize seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Rize Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

2014 yerel seçimlerinde Rize'de AKP'li Reşat Kasap oyların yüzde 67.85'ini almıştı, onu yüzde 22.46 ile Saadet Partisi'nden Mehmet Bekaroğlu izledi. CHP'den Mine Orhon ise yüzde 4.91 üçüncü aday olmuştu. Peki Rize’da 31 Mart yerel seçimlerinde kim önde, kim kazandı? İşte partilerin oy oranları ve resmi olmayan yerel seçim sonuçları…

Rize İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Rahmi Metin AK Parti AK Parti 30.296 % 72,34
Ayhan Akyüz CHP CHP 5.682 % 13,57
İyi Parti İyi Parti 2.862 % 6,83
Muhammet Kaçar Saadet Partisi Saadet Partisi 1.675 % 4,00
Diğer Diğer 947 % 2,26
Vatan Partisi Vatan Partisi 125 % 0,30
BTP BTP 109 % 0,26
DSP DSP 104 % 0,25
TKP TKP 78 % 0,19
Rize İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 100.620%58,76
MHP MHP 34.655%20,24
İyi Parti İyi Parti 16.298%9,52
CHP CHP 9.674%5,65
Saadet Partisi Saadet Partisi 4.495%2,62
Diğer Diğer 2.961%1,73
BBP BBP 623%0,36
BAYRAM YILMAZ BAYRAM YILMAZ 391%0,23
DSP DSP 390%0,23
HDP HDP 374%0,22
BTP BTP 352%0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 277%0,16
DP DP 136%0,08

2009 Mahalli İdareler Seçimi'nde AKP yüzde 47.79 oy almıştı. 2014 yerel seçimlerinde ise oy oranı yüzde 67.85'e yükseldi.

CHP 2009 Yerel Seçimleri'nde yüzde 7.65 oy alırken 2014 yılında bu oy oranı yüzde 4.91'e indi.

MHP 2009 yerel seçimlerinde yüzde 6.98 oy alırken 2014 yerel seçimlerinde bu oy oranı yüzde 4.91'e çıkmıştı.

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