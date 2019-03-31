Saatler ileri veya geri alındı mı? Türkiye’de şu an saat kaç?

Türkiye’de 57 milyon 58 bin 636 seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçim sabahı elektronik aletlerde saatlerin değişmesi ile birlikte Türkiye^de saat kaç sorusu gündeme geldi. Telefondaki saat farklı, duvardaki saat farklı zamanları işaret edince vatandaşlar Google üzerinde saat kaç sorusuna cevap aramaya başladı.

SAATLER GERİ ALINMIYOR

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek.Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı.

SAAT KAÇ?

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.