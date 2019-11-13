Sabıkalı muz hırsızı cezaevinden çıkıp muz çaldı!

Mersin’in Bozyazı ilçesinde muz seralarında hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen polis, bölgedeki devriye sayısını arttırarak kontrollerini sıklaştırdı. Gürlevik Mahallesi’nde devriye gezdikleri sırada bir muz serasının yanında farları açık şekilde bir kamyonete rastladı. Kamyonetin kasasında yeni kesilmiş muz olduğunu belirleyen polis, çevrede yaptığı araştırmada herhangi bir kimseye rastlamazken, bir otomobilin hızla uzaklaştığını gördü.

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MUZ HIRSIZI TUTUKLANDI, KOMİSYONCU SERBEST

Ele geçen yaklaşık 2.5 ton muz sahibine teslim edilirken, bölgeden uzaklaşan araçla bağlantılı olarak aynı suçtan sabıkası bulunan S.K. ile bir komisyoncuyu gözaltına aldı. Kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen S.K., muz hırsızlığı suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece yeniden tutuklanırken, S.B. adlı komisyoncu ise ‘adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı. (DHA)