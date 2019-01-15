Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası: İŞKUR kura sonuçları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. İŞKUR kura sonuçları için haberimizdeki sorgulama sayfası aracılığı ile girerek öğrenebilirsiniz. Güvenlik görevlisi, ambülans şoförü, elektrikçi gibi birçok sınıftan alım gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, başvuruları İŞKUR üzerinden almış, sonuçları kura çekimi ile açıklayacağını bildirmişti. Sağlık Bakanlığı gün içinde yaptığı açıklamada ise Sağlık Bakanlığı duyurusunda; Kura, 15 Ocak 2019 Salı günü gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00′ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.” dedi. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı ve İŞKUR kura sonuçları…
KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda ile münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda belirlendi.
KURA SONUCUNA İTİRAZ YARIN BAŞLIYOR
Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecek. İl sağlık müdürlükleri itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak nihaî karar, ilgili il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. 36 yaşından gün almamış olmak.
4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;
a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
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