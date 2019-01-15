Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası: İŞKUR kura sonuçları belli oldu!

Sağlı Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı. İŞKUR üzerinden başvuruları gerçekleştirilen personel alımı sonuçları için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı haberimizin içerisinde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, kura sonuçlarına göre kadrolu personel için İŞKUR üzerinden 6 bin 409 personel alımı gerçekleştirdi. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve İŞKUR sonuçları sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. İŞKUR kura sonuçları için haberimizdeki sorgulama sayfası aracılığı ile girerek öğrenebilirsiniz. Güvenlik görevlisi, ambülans şoförü, elektrikçi gibi birçok sınıftan alım gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, başvuruları İŞKUR üzerinden almış, sonuçları kura çekimi ile açıklayacağını bildirmişti. Sağlık Bakanlığı gün içinde yaptığı açıklamada ise Sağlık Bakanlığı duyurusunda; Kura, 15 Ocak 2019 Salı günü gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00′ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.” dedi. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı ve İŞKUR kura sonuçları…

KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda ile münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda belirlendi.

KURA SONUCUNA İTİRAZ YARIN BAŞLIYOR

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecek. İl sağlık müdürlükleri itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak nihaî karar, ilgili il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacak.

İLGİLİ HABER POMEM | 2019 Polis alımı için başvuru tarihi belli oldu mu? POMEM başvuru şartları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI