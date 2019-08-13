Şahin’den Babacan açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

Karabük'te gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, gündemde olan yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“NE KADAR OY ALACAKLAR?”

Bu konuda en somut adımın Ali Babacan tarafından atıldığını ifade eden Şahin, “Partiden istifa etti. 1-2 basın açıklaması olmuş çalışmayı yapıyoruz diye. Böyle bir davranış içerisinde olmasaydı çok daha iyi olurdu. Çünkü aynı kabinede görev yaptık. Şahsen sevdiğimiz genç bir arkadaşımızdır. Öyle bir çıkış yapmasından dolayı üzüntü duyuyoruz. Ancak nasıl bir parti kurarsa kursun kendisi veya Davutoğlu’nun da benzer çalışmaları olduğu söyleniyor. Bunların Türkiye’de yönetime gelmeleri mümkün değildir. Çünkü yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iktidar olmak için yüzde 50 artı bir öngörüyor. Bunlar ne kadar oy alacak. Bizden biraz koparacaklarını umuyor. Peki ne yapmış olurlar? 2023'e gelmiş olalım, parti kurabilirler belki cumhurbaşkanına aday çıkarabilirler. Belki ilk turda Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesini engelleyelim diye bir gayret içerisinde olabilirler. Biraz önce söylediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan'sız Türkiye istiyor birileri. Yıllardır Erdoğan’la yola çıkmış ve Türkiye’ye hizmet etmiş olan bu arkadaşlarımız Erdoğan’sız bir Türkiye projesine destek vermiş olmaları üzüntümüz arttırıyor. Bir netice almaları mümkün değil” diye konuştu.

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ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Gazetecilerin erken seçimin olup olmayacağına dair sorularını yanıtlayan Şahin, “Ben böyle bir ihtimal hiç görmüyorum. Çünkü biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam etsin ve sorunlarını 4-5 yıl içerisinde çözme imkânına sahip olsun diye geçtik. Dolayısıyla bu süreç başlamıştır ve seçimler artık geride kaldı. 2023’e kadar başka bir seçim yok. Önemli zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki AK Parti’nin destek vermediği erken seçim teklifinin netice vermesi mümkün değildir” şeklinde konuştu. İHA