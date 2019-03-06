Tüm iller için namaz saatleri ve imsak vakti: Sahur saat kaçta?

Önemli dini günlerde birçok soru merak konusu oluyor. Sahur saat kaçta sorusuna cevap arayan vatandaşlar aynı zamanda namaz vakitlerini de markla araştırıyor. Haberimizin devamındaki linkten il il namaz vakitlerine erişebilirsiniz. Ayrıca 3 büyük il için haftalık namaz vakitleri de haberimizde…

İL İL NAMAZ VE İMSAK VAKİTLERİ

İSTANBUL HAFTALIK NAMAZ VAKTİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Mart 2019 Çarşamba 06:00 07:25 13:21 16:32 19:07 20:25 07 Mart 2019 Perşembe 05:59 07:23 13:20 16:32 19:08 20:27 08 Mart 2019 Cuma 05:57 07:21 13:20 16:33 19:09 20:28 09 Mart 2019 Cumartesi 05:55 07:20 13:20 16:34 19:10 20:29 10 Mart 2019 Pazar 05:54 07:18 13:20 16:34 19:11 20:30 11 Mart 2019 Pazartesi 05:52 07:17 13:19 16:35 19:12 20:31 12 Mart 2019 Salı 05:50 07:15 13:19 16:36 19:13 20:32

ANKARA HAFTALIK NAMAZ VAKTİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Mart 2019 Çarşamba 05:46 07:08 13:05 16:17 18:52 20:09 07 Mart 2019 Perşembe 05:44 07:07 13:05 16:18 18:53 20:10 08 Mart 2019 Cuma 05:42 07:05 13:05 16:18 18:54 20:11 09 Mart 2019 Cumartesi 05:41 07:04 13:04 16:19 18:55 20:13 10 Mart 2019 Pazar 05:39 07:02 13:04 16:20 18:56 20:14 11 Mart 2019 Pazartesi 05:38 07:01 13:04 16:20 18:57 20:15 12 Mart 2019 Salı 05:36 06:59 13:04 16:21 18:58 20:16

İZMİR HAFTALIK NAMAZ VAKTİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Mart 2019 Çarşamba 06:09 07:30 13:28 16:41 19:16 20:31 07 Mart 2019 Perşembe 06:08 07:29 13:28 16:42 19:17 20:32 08 Mart 2019 Cuma 06:06 07:27 13:27 16:43 19:18 20:33 09 Mart 2019 Cumartesi 06:05 07:26 13:27 16:43 19:19 20:34 10 Mart 2019 Pazar 06:03 07:24 13:27 16:44 19:20 20:35 11 Mart 2019 Pazartesi 06:02 07:23 13:27 16:44 19:21 20:36 12 Mart 2019 Salı 06:00 07:21 13:26 16:45 19:22 20:37

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.