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Tüm iller için namaz saatleri ve imsak vakti: Sahur saat kaçta?

İmsak vakti ve namaz vakitleri kandil günlerinde merak ediliyor. İbadetlerini aksatmak istemeyen inananlar ve kandil gününün faziletinden faydalanmak isteyenler, sahur saat kaçta, imsak vakti ne zaman, illere göre namaz vakitleri sorularına cevap arıyor. İşte merak edilenler...

15:27 -
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Tüm iller için namaz saatleri ve imsak vakti: Sahur saat kaçta?

Önemli dini günlerde birçok soru merak konusu oluyor. Sahur saat kaçta sorusuna cevap arayan vatandaşlar aynı zamanda namaz vakitlerini de markla araştırıyor. Haberimizin devamındaki linkten il il namaz vakitlerine erişebilirsiniz. Ayrıca 3 büyük il için haftalık namaz vakitleri de haberimizde…

İL İL NAMAZ VE İMSAK VAKİTLERİ

İSTANBUL HAFTALIK NAMAZ VAKTİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06 Mart 2019 Çarşamba06:0007:2513:2116:3219:0720:25
07 Mart 2019 Perşembe05:5907:2313:2016:3219:0820:27
08 Mart 2019 Cuma05:5707:2113:2016:3319:0920:28
09 Mart 2019 Cumartesi05:5507:2013:2016:3419:1020:29
10 Mart 2019 Pazar05:5407:1813:2016:3419:1120:30
11 Mart 2019 Pazartesi05:5207:1713:1916:3519:1220:31
12 Mart 2019 Salı05:5007:1513:1916:3619:1320:32

ANKARA HAFTALIK NAMAZ VAKTİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06 Mart 2019 Çarşamba05:4607:0813:0516:1718:5220:09
07 Mart 2019 Perşembe05:4407:0713:0516:1818:5320:10
08 Mart 2019 Cuma05:4207:0513:0516:1818:5420:11
09 Mart 2019 Cumartesi05:4107:0413:0416:1918:5520:13
10 Mart 2019 Pazar05:3907:0213:0416:2018:5620:14
11 Mart 2019 Pazartesi05:3807:0113:0416:2018:5720:15
12 Mart 2019 Salı05:3606:5913:0416:2118:5820:16

İZMİR HAFTALIK NAMAZ VAKTİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06 Mart 2019 Çarşamba06:0907:3013:2816:4119:1620:31
07 Mart 2019 Perşembe06:0807:2913:2816:4219:1720:32
08 Mart 2019 Cuma06:0607:2713:2716:4319:1820:33
09 Mart 2019 Cumartesi06:0507:2613:2716:4319:1920:34
10 Mart 2019 Pazar06:0307:2413:2716:4419:2020:35
11 Mart 2019 Pazartesi06:0207:2313:2716:4419:2120:36
12 Mart 2019 Salı06:0007:2113:2616:4519:2220:37

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama
“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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Son güncelleme: android-time 16:14 06.03.2019
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