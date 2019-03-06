Tüm iller için namaz saatleri ve imsak vakti: Sahur saat kaçta?

Önemli dini günlerde birçok soru merak konusu oluyor. Sahur saat kaçta sorusuna cevap arayan vatandaşlar aynı zamanda namaz vakitlerini de markla araştırıyor. Haberimizin devamındaki linkten il il namaz vakitlerine erişebilirsiniz. Ayrıca 3 büyük il için haftalık namaz vakitleri de haberimizde…
İL İL NAMAZ VE İMSAK VAKİTLERİ
İSTANBUL HAFTALIK NAMAZ VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06 Mart 2019 Çarşamba
|06:00
|07:25
|13:21
|16:32
|19:07
|20:25
|07 Mart 2019 Perşembe
|05:59
|07:23
|13:20
|16:32
|19:08
|20:27
|08 Mart 2019 Cuma
|05:57
|07:21
|13:20
|16:33
|19:09
|20:28
|09 Mart 2019 Cumartesi
|05:55
|07:20
|13:20
|16:34
|19:10
|20:29
|10 Mart 2019 Pazar
|05:54
|07:18
|13:20
|16:34
|19:11
|20:30
|11 Mart 2019 Pazartesi
|05:52
|07:17
|13:19
|16:35
|19:12
|20:31
|12 Mart 2019 Salı
|05:50
|07:15
|13:19
|16:36
|19:13
|20:32
ANKARA HAFTALIK NAMAZ VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06 Mart 2019 Çarşamba
|05:46
|07:08
|13:05
|16:17
|18:52
|20:09
|07 Mart 2019 Perşembe
|05:44
|07:07
|13:05
|16:18
|18:53
|20:10
|08 Mart 2019 Cuma
|05:42
|07:05
|13:05
|16:18
|18:54
|20:11
|09 Mart 2019 Cumartesi
|05:41
|07:04
|13:04
|16:19
|18:55
|20:13
|10 Mart 2019 Pazar
|05:39
|07:02
|13:04
|16:20
|18:56
|20:14
|11 Mart 2019 Pazartesi
|05:38
|07:01
|13:04
|16:20
|18:57
|20:15
|12 Mart 2019 Salı
|05:36
|06:59
|13:04
|16:21
|18:58
|20:16
İZMİR HAFTALIK NAMAZ VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06 Mart 2019 Çarşamba
|06:09
|07:30
|13:28
|16:41
|19:16
|20:31
|07 Mart 2019 Perşembe
|06:08
|07:29
|13:28
|16:42
|19:17
|20:32
|08 Mart 2019 Cuma
|06:06
|07:27
|13:27
|16:43
|19:18
|20:33
|09 Mart 2019 Cumartesi
|06:05
|07:26
|13:27
|16:43
|19:19
|20:34
|10 Mart 2019 Pazar
|06:03
|07:24
|13:27
|16:44
|19:20
|20:35
|11 Mart 2019 Pazartesi
|06:02
|07:23
|13:27
|16:44
|19:21
|20:36
|12 Mart 2019 Salı
|06:00
|07:21
|13:26
|16:45
|19:22
|20:37
ABDEST NASIL ALINIR?
Elleri yıkama
“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.