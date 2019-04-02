Sakallı’dan Büyükerşen’e tebrik mesajı

Eskişehir'de 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan ve 5. dönem için tekrar aday olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçildi. Büyükerşen, yüzde 52.28 oy alırken Cumhur İttifakı adayı AKP'li Burhan Sakallı 45.12 oy aldı.

SAKALLI SEÇİMDEN ÖNCE ELEŞTİRMİŞTİ

AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda, rakibi CHP'li Yılmaz Büyükerşen'i ilginç sözlerle eleştirmiş, “Eskişehir'de kent merkezine yönelik belediyecilik yapıldığını, ancak belediye hizmetlerinin dar gelirli vatandaşların yaşadığı semtlere ulaşmadığını” söylemişti. Sakall, “Mevcut yönetim yol yapmanın dışında, park yapmanın dışında, yeşil alan yapmanın dışında, kongre merkezi, sosyal tesis yapmanın dışında Eskişehirlilere hiçbir şey vadetmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİMDEN SONRA TEBRİK ETTİ

Sakallı, seçim sonuçlarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i sosyal medya hesabından tebrik etti. Sakallı'nın bu hareketi büyük beğeni topladı. Sakallı, “Seçim sonuçlarının şehrimiz ve tüm hemşerilerim için hayırlı olmasını diliyor, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Yılmaz Büyükerşen’i ve diğer belediye başkan adayı arkadaşlarımı kutluyor, başarılar diliyorum” sözleriyle tebrik etti.

Sakallı’nın mesajına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Nazik kutlamanız için teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım sadece bizlere oy veren hemşerilerimizin değil, tüm Eskişehir'in belediye başkanları olarak aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” karşılığın verdi.

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GÖKÇEK'İN REKORUNU EGALE EDECEK

Başkan Büyükerşen, Eskişehir'de partiler üzerinde görülüyor. 2014 seçimlerinde 237 bin 375 oy alan Büyükerşen, en yakın takipçisi AKP adayı ve halen AKP Eskişehir milletvekili Harun Karacan'a 32 bin 502 oy fark atmıştı. 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan ve 5'inci dönemine giren başkan Büyükerşen, en uzun süre belediye başkanlığına sahip Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek'in takipçisi. Gökçek, 5'inci dönem belediye başkanlığını kazanmış, ancak görevini tamamlayamamıştı. Büyükerşen, 5 yıllık başkanlık görevini tamamlaması halinde Gökçek'in rekorunu da egale etmiş olacak.