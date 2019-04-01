Samsun seçim sonuçlar: 31 Mart yerel seçimi Samsun’da kim önde? İşte Samsun oy oranları…

Samsun’da yaşayan 750 bin seçmen 31 Mart 2019 yerel seçim için sandık başına gitti. 10 belediye başkanı adayının yarıştığı Samsun’da kim kazandı belli oldu. Samsun seçimleri AK Parti ve İYİ Parti arasında geçerken kazanan AKP adayı Mustafa Demir oldu. İşte, Samsun seçim sonuçları ve oy oranları…

Samsun İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 389.209 %56,16 131.363 %18,95 93.539 %13,50 23.380 %3,37 13.282 %1,92 13.125 %1,89 5.469 %0,79 4.327 %0,62 3.915 %0,56 1.617 %0,23 236 %0,03 214 %0,03

SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

AK Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin (Millet İttifakı)

Saadet Partisi (SP) Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Salih Şen

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Uslucan

Vatan Partisi Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Alemdaroğlu

SAMSUN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti % 54.9

MHP % 25.2

CHP % 15.9

SP % 1.8