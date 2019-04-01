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Samsun seçim sonuçlar: 31 Mart yerel seçimi Samsun’da kim önde? İşte Samsun oy oranları…

Samsun belediye başkanını seçti. Yaklaşık 750 bin oyun kullanıldığı Samsun seçim sonuçlarına göre belediye başkanı belli oldu. Samsum oy oranları merak edilirken bir diğer merak konusu ise yarışı kim önde tamamladı? İşte Samsum yerel seçim sonuçları ve merak edilenler...

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Samsun seçim sonuçlar: 31 Mart yerel seçimi Samsun’da kim önde? İşte Samsun oy oranları…

Samsun’da yaşayan 750 bin seçmen 31 Mart 2019 yerel seçim için sandık başına gitti. 10 belediye başkanı adayının yarıştığı Samsun’da kim kazandı belli oldu. Samsun seçimleri AK Parti ve İYİ Parti arasında geçerken kazanan AKP adayı Mustafa Demir oldu. İşte, Samsun seçim sonuçları ve oy oranları…

Samsun İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mustafa Demir AK Parti AK Parti 345.507 % 47,36
Hayati Tekin İyi Parti İyi Parti 200.514 % 27,49
ERHAN USTA ERHAN USTA 145.923 % 20,00
Diğer Diğer 11.051 % 1,51
Salih Şen Saadet Partisi Saadet Partisi 8.974 % 1,23
BTP BTP 8.796 % 1,21
DP DP 3.643 % 0,50
DSP DSP 3.167 % 0,43
Vatan Partisi Vatan Partisi 978 % 0,13
TKP TKP 946 % 0,13

Samsun İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 389.209%56,16
İyi Parti İyi Parti 131.363%18,95
CHP CHP 93.539%13,50
Saadet Partisi Saadet Partisi 23.380%3,37
MHP MHP 13.282%1,92
BBP BBP 13.125%1,89
BTP BTP 5.469%0,79
DSP DSP 4.327%0,62
DP DP 3.915%0,56
TKP TKP 1.617%0,23
HDP HDP 236%0,03
Vatan Partisi Vatan Partisi 214%0,03

SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

AK Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin (Millet İttifakı)

Saadet Partisi (SP) Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Salih Şen

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Uslucan

Vatan Partisi Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Alemdaroğlu

SAMSUN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti % 54.9

MHP % 25.2

CHP % 15.9

SP % 1.8

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