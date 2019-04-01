Samsun seçim sonuçlar: 31 Mart yerel seçimi Samsun’da kim önde? İşte Samsun oy oranları…

Samsun’da yaşayan 750 bin seçmen 31 Mart 2019 yerel seçim için sandık başına gitti. 10 belediye başkanı adayının yarıştığı Samsun’da kim kazandı belli oldu. Samsun seçimleri AK Parti ve İYİ Parti arasında geçerken kazanan AKP adayı Mustafa Demir oldu. İşte, Samsun seçim sonuçları ve oy oranları…
|Samsun İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Mustafa Demir
|AK Parti
|345.507
|% 47,36
|Hayati Tekin
|İyi Parti
|200.514
|% 27,49
|ERHAN USTA
|145.923
|% 20,00
|Diğer
|11.051
|% 1,51
|Salih Şen
|Saadet Partisi
|8.974
|% 1,23
|BTP
|8.796
|% 1,21
|DP
|3.643
|% 0,50
|DSP
|3.167
|% 0,43
|Vatan Partisi
|978
|% 0,13
|TKP
|946
|% 0,13
|Samsun İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|389.209
|%56,16
|İyi Parti
|131.363
|%18,95
|CHP
|93.539
|%13,50
|Saadet Partisi
|23.380
|%3,37
|MHP
|13.282
|%1,92
|BBP
|13.125
|%1,89
|BTP
|5.469
|%0,79
|DSP
|4.327
|%0,62
|DP
|3.915
|%0,56
|TKP
|1.617
|%0,23
|HDP
|236
|%0,03
|Vatan Partisi
|214
|%0,03
SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
AK Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin (Millet İttifakı)
Saadet Partisi (SP) Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Salih Şen
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Uslucan
Vatan Partisi Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Alemdaroğlu
SAMSUN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AK Parti % 54.9
MHP % 25.2
CHP % 15.9
SP % 1.8
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