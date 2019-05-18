Şanlıurfa’da çatışma: Bir polis şehit, iki polis yaralı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halfeti´nin kırsal Dergili Mahallesi’nde gece saatlerinde PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu sırada saklanan teröristler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi.

Açılan ilk ateşte Özel Harekat biriminde görevli komiser yardımcısı şehit oldu, iki polis de yaralandı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yaralı polisler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit komiser yardımcısının cenazesi de aynı hastaneye getirilerek silah arkadaşlarının tekbirleri eşliğinde morga konuldu. Mahalleye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yürütülen operasyon hakkında bilgi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Şanlıurfa Valiliği’nden de çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “18 Mayıs 2019 günü saat 02.00 sularında İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi’nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah´tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”