Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (11.09.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor.Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişler sırasıyla şöyle: Pazartesi günü On Numara, Çarşamba günü Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe günü Süper Loto, Cumartesi günü Sayısal Loto. Büyük ikramiye tutarı ve şanslı rakamlar 21.15’te burada yer alacak.

11 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.