Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (20.02.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı, şanslı rakamları bilen çıkmayınca ikinci devir gerçekleşti. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 338 bin TL belirledi. Şans Topu çekiliş sonuçları her hafta Çarşamba akşamı saat 21.15’te açıklanıyor. Ardından saat 21.45’te de Sayısal Loto çekilişi düzenleniyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan çekilişi mpi.gov.tr adresinden canlı izlemek mümkün. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları…

20 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu 923. hafta çekiliş sonuçları:

8, 10, 13, 14, 18 + 3

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Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.