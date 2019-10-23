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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (23.10.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları her hafta olduğu gibi saat 21.15'te Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanacak. Kuponlarını hazırlayan oyunseveler 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin etmeye çalışacak. İşte 23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

19:37 -
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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (23.10.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Vatandaşlar MPİ çekilişini http://www.mpi.gov.tr/ adresinden canlı olarak takip edebiliyorlar. Ayrıca Çarşamba akşamları 21.45’te Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor.

23 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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