Şans Topu sonuçları: 17 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı! İkramiye iki kişiye…

En çok ikramiye dağıtan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu'nda büyük ikramiye Diyarbakır ve İstanbul’dan birer kişi arasında bölüşüldü. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun. Bu nedenle ikramiye grupları fazla. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek. Kazanan numaralar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 17 Temmu Şans Topu çekiliş sonuçları…

17 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

3, 7, 8, 25, 34 + 8

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: DİYARBAKIR / SUR – İSTANBUL / GÜNGÖREN

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

SONUCU BELLİ OLAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Sayısal Loto sonuçları 17 Temmuz: 4 milyon sahibini buldu!

İLGİLİ HABER Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (11.07.2019)

İLGİLİ HABER On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara'da iki kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.