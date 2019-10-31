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Şans Topu sonuçları: 30 Ekim Şans Topu devretti

Şans Topu sonuçları belli oldu. En çok ikramiye dağıtan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu’nda büyük ikramiye kazanmak isteyen vatandaşlar sonuçları araştırıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen devirin ardından bu hafta da kazanan çıkmayınca 2. devir geldi. İşte 30 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları...

07:46 -
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Şans Topu sonuçları: 30 Ekim Şans Topu devretti

Büyük ikramiye umuduyla her hafta binlerce vatandaşın oynamayı tercih ettiği Şans Topu sonuçları belli oldu. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun. Bu nedenle ikramiye grupları fazla. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek. Kazanan numaralar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, Şans Topu çekiliş sonucu…

30 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

1, 10, 30, 32, 34 + 3

Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 863 bin 562 lira haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 159’ar lira, 4 artı 1 bilen 203 kişi 601’er lira, 4 bilen 3 bin 43 kişi 50’şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 922 kişi 31’er lira, 3 bilen 83 bin 316 kişi 4 lira 75’er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 131 kişi 7 lira, 1 artı 1 bilen 202 bin 128 kişi 3 lira 75’er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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