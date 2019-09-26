Şans Topu sonuçları: Şans Topu’nda büyük ikramiye bir kişinin!

Her hafta binlerce vatandaşın oynamayı tercih ettiği Şans Topu sonuçları belli oldu. En çok ikramiye dağıtan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu'nda büyük ikramiye kazanmak isteyen vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları…

25 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları MPİ tarafında noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.