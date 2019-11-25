Sarıyer’de akaryakıt tankerinin altında feci ölüm

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir bankanın önüne arkadaşıyla 34 BON 185 plakalı akaryakıt tankeriyle gelen Sertan Demirci (34) bankamatikte işlem yaptıktan sonra tankerin altına girerek tamir yapmak istedi. Aracın altına giren talihsiz adam, dönen şafta kolunu kaptırdı.

BİR ANDA ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Olaya tanıklık eden bankanın görevlisi can havliyle bağıran şahsı kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerin altında sıkışan Demirci'yi yaptığı çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNANILMAZ ÖLÜM

Korkunç ölüme tanıklık eden esnaf Hasan Solmaz, “İki arkadaşlardı, arabayı park etti. Aracı çalışır vaziyette bıraktılar. Biri bankamatiğe yöneldi. Diğeri de aracın altına girip altına bakmak istedi. Bakarken aracın altında dönen pervane elbisesiyle beraber sıkıştırıp direkt olarak aracın altına yapıştı. Sonra ambulans ve itfaiye çağırdık. Ancak kurtarılamadı, normal yaşlardaydı. Orta yaşlarda iki arkadaştı” dedi. (İHA)