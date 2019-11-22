Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden sanıkların cezası onandı

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın,31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak, şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada 11 Temmuz günü karar çıkmıştı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım, “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetmişti. Ayrıca Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, “kasten öldürmeye yardım”, “kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma”,”ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan toplam 42'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Öte yandan “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay, Mithat Öztürk’e de 10 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Deniz Özel ise “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 6 yıl hapse çarptırılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Firari 9 sanığın ise dosyası ayrılmıştı.

OY BİRLİĞİ İLE ONANDI

Yerel Mahkemenin kararını ardından, sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesine taşındı. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesi, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığını belirterek, yerel mahkeme tarafından verilen kararı oy birliği ile onadı. Dairenin kararında Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.