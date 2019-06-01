Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (01.06.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları haftada iki kez gerçekleştiriliyor. İkramiyeyi kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

1 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada olacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

İLGİLİ HABER Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (30.05.2019)

İLGİLİ HABER 29 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama!

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto