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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (01.06.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklamasına dakikalar kaldı. Oyunseverler büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için kuponlarını hazırladı ve 6 şanslı rakamı bilmek istiyor. Sayısal Loto oyunundan son olarak 3. devir gerçekleşmiş ve büyük ikramiye 4 milyon liraya ulaşmıştı.

20:23 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (01.06.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları haftada iki kez gerçekleştiriliyor. İkramiyeyi kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

1 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada olacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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