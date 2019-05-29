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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (29.05.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları haftada iki kez gerçekleştiriliyor. En son düzenlenen çekilişlerde şanslı rakamları bilen çıkmamış 2.devir gerçekleşmişti. 2 milyon 819 milyon lira olarak açıklanan ikramiyenin bu akşam 4 milyon lirayı aşması bekleniyor.

20:14 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (29.05.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak.Kuponlarını dolduran oyunseverler 6 şanslı rakamı bilmeye çalışacak. Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

29 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.45’te burada yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

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