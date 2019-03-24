Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 23 Mart tarihli Sayısal Loto şanslı numaraları…

Sayısal Loto oyunu her Çarşamba ve Cumartesi akşamı düzenleniyor. Bol bol devrederek milyoner etmesi ile bilinen Sayısal Loto’da 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son gelişmeler…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 MART

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 9, 15, 18, 41 ve 47 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto oyununun 1203’üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 84 kişi 7 bin 589 lira 95’er kuruş, 4 bilen 6 bin 74 kişi 79 lira 20’şer kuruş ve 3 bilen 119 bin 38 kişi 11 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.