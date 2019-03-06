Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto 6 Mart sonuçları ile büyük ikramiye bu akşam sahibini bulacak ya da 8. deviri gerçekleştirecek. Her hafta katlanarak artan büyük ikramiye bu hafta 10 milyonu aşacak. İkramiye kazanarak zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Mart Sayısal Loto detayları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (6 MART)

Sayısal Loto sonuçları 6 Mart 21:15’te MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş sonucu belli olacak. Sayısal Loto sonucu belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde görüntüleyebilirsiniz.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI (6 MART)

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişinde 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 117 kişi 6 bin 860 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 633 kişi 79 lira