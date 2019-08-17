Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da büyük ikramiye katlanarak büyüyor…

Sayısal Loto’da gerçekleşen ardı ardına devirlerle 10 milyonu aşan büyük ikramiye kuponlarını doldurup, sonuçları bekleyen vatandaşları heyecanlandırıyor. MPİ en çok kazandıran şans oyununda sonuçlar bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. İşte 17 Ağustos Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilenler…

17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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