Sayısal Loto sonuçları belli oluyor!

Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, şanslı numaralar için umutla hafta boyunca bekledi. Geçtiğimiz hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca bu hafta Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı. Peki Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafından 21:15’te gerçekleştirilecek çekiliş ardından haftanın şanslı numaraları belli olacak.

SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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