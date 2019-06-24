Seçim bitti AKP’de suratlar asıldı!

Türkiye’nin aylardır konuştuğu İstanbul yerel seçimleri bugün gerçekleşti. Tek pusula, tek zarf şeklinde yapılan oylamada oylar kısa sürede sayıldı ve kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu, rakibi AKP’li Binali Yıldırım’a yaklaşık 806 bin oy fark atarak yeniden seçimi kazandı.

Alınan bu büyük yenilginin ardından AKP’de suratların asıldığı görüldü.

İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP İl Başkanlığı’na giriş yaparken, morallerinin çok düşük olduğu görüldü. AKP’lilerin üzgün olması fotoğraflara da yansıdı.

İstanbul Seçim Sonuçları ->