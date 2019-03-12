‘Seçimi kazanırsak maaşınızı öderiz’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel seçim kampanyaları kapsamında Eskişehir'in Alpu ilçesinde belediye işçileri ile görüştü. 11 aydır maaş almadan çalışan işçilerden Özer Çardakçı, hakkını arayan işçilerin kapı önüne konduğunu söyledi.

“SEÇİMİ KAZANIRLARSA MAAŞ VERECEKLERMİŞ”

11 aydır maaşlarını alamadıklarını aktaran Çardakçı, Alpu'nun AKP'li belediye başkanı Rafet Demirtaş'ın işçilerle yaptığı toplantıdan söz etti. Çardakçı, “Mağdur olduğumuzu belirttik. Belediye başkanı bize, ‘Seçimi kazanırsak maaşlarınızı vereceğiz' dedi. 11 aydır maaş alamadığımız için yaşadığımız sıkıntıları dile getirdik. Bu yüzden işten de çıkarıldım” dedi.

“BAŞKAN O KOLTUKTA OTURMAMALI”

Alpu Belediyesi'nde çalışan işçilerin 11 aydır evlerine aş götüremediğini belirten Çakırözer, “Hakkını arayan işçilere, başkan ‘seçimi kazanırsam maaşlarınızı ödeyeceğim' diyerek insanları resmen tehdit ediyor. O da yetmiyor, insanları kış ortasında işten atıyor. İş, aş meselesi oy toplama aracı yapılmamalı. Geçim, seçime endekslenemez, çalışanları 11 aydır evine aş götüremeyen bir belediye başkanı o koltukta oturmamalı. İnsanlar korktukları için haklarını da arayamıyorlar. Alpu'lu yurttaşlarımız bu zulmü yaşamak için mi belediye başkanı seçtiler? Yaşananlar hepimiz için utanç verici” diye konuştu.