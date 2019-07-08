Sefer iptal oldu, İzmir’den Ankara’ya uçamadılar

Adnan Menderes Havalimanı’nda, bugün saat 05.50’de havalanacak olan AnadoluJet’e ait TK7001 sefer sayılı İzmir-Ankara uçuşu, uçakta oluşan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi. Ankara uçuşu için havalimanına gelen yolcular, kendilerine geç bilgi verildiğini ileri sürerek yetkililere tepki gösterdi.

Firmanın yedek uçuşunun olmaması nedeniyle yolcular mağdur oldu. Ankara Adliyesi’nde önemli bir davası olduğunu belirten avukat Levent Kahya, “Bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanıkla ilgili dosyam var ve onun davası var. Hayati önem arz eden bir durum, yani dilekçe vererek ya da başka bir yöntemle müvekkilimi savunma ihtamalim yok, dosyam özellikli bir dosya, Ankara’da başka bir meslektaşımdan rica etme şansım yok, bir mazaret verip ertelenmesi söz konusu değil. Müvekkilimin ailesi var, eşi kocasının tahliye olması için bekliyor. Bütün şirketlere baktım, şu anda herhangi bir uçuş yok. Biletlerimiz iptal edildi” dedi.

İzmir’de ameliyat olan Nuray Acar, Adıyaman’da annesinin ameliyatı olduğunu ve gidemediğini ifade etti. Uçuş iptali nedeniyle mağdur olduklarını vurgulayan Acar, “İzmir’de ameliyat oldum, bugün saat 05.50’ye Ankara aktarmalı Adıyaman uçağına bilet aldım. Annemin ameliyatına yetişmeye çalışırken biletim iptal oldu, herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne kadar bekleyebilirim bilmiyorum. Adıyaman’a uçuşumu da kaçıracağım” diye konuştu.