Şehit cenazesinde skandal diyalog

Skandal diyaloğu, İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Doğun Murat Kılıç, sosyal medya hesabından açıkladı:

NE YAPABİLİRİM!

“Hacı Bebek abimizin cenaze törenine katıldık ve bir konuşmaya şahit oldum Ak Partili bir milletvekili ile şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaşımız arasında geçen konuşma aynen şöyle; Şehit yakını cenaze namazı için ön tarafa geçmek için belli ki geçerken milletvekilinin koluna çarpıyor, milletvekili ‘dikkat etsene kardeşim' diyor, şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşımız ‘ben şehit yakınıyım ön tarafa geçiyorum' diyor ve milletvekilinin cevabı benim ve şehit yakını olduğunu söyleyen kişinin nutkunun tutulmasına sebep oluyor. Ne söyledi dersiniz sayın milletvekilimiz cevap aynen şudur; Ne Yapabilirim… Ben ne diyeceğimi bilemez haldeyim ama size şunu söyleyeyim sayın vekil siz galiba milletvekili dokunulmazlığını yanlış anlamışsınız meclisteki avukat vekillere sorun bu dokunulmazlık neleri kapsıyor diye, şehit yakının geçerken kolunuza yada herhangi bir yerinize dokunması dokunulmazlığınızın olması sebebiyle bu şekilde davranmanızı gerektirmiyor. Ne yapabilirim dediğin kişi kim biliyor musun? Bu vatan için canını verip geride eşini 2 çocuğunu annesini babasını sevdiklerini akrabalarını bırakmış Peygamber Efendimize komşu olmuş bizlerinde şehadetinden faydalanmak istediğimiz Şehit Hacı Bebek'in bir yakını…

HAREKAT BİTİNCE İSMİNİ AÇIKLAYACAĞIM

Bu vekilin ismini şimdi açıklamayacağım ama Barış Pınarı Harekatı bittiğinde açıklayacağım şimdi birlik olma zamanı. Ben açıklayacağım kendine de söylemedim.”