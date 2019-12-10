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Şehitlere son veda

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar bugün toprağa verilecek.

10:21 -
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Şehitlere son veda

Şırnak'ın İdil ilçesinde  PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu PAMİT Komutanı Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Şehit Esma Çevik’in cenazesi, bugün Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın cenazesi dün akşam  memleketi Samsun’un Havza ilçesine getirildi.

Gidirli Mahallesi Camisi’nde bugün öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığa defnedilecek.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar

Ataköy Bakırköy istanbul PKK Samsun şehit Şırnak
Son güncelleme: 10:49 10.12.2019
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