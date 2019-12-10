Şehitlere son veda

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu PAMİT Komutanı Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Şehit Esma Çevik’in cenazesi, bugün Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın cenazesi dün akşam memleketi Samsun’un Havza ilçesine getirildi.

Gidirli Mahallesi Camisi’nde bugün öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığa defnedilecek.