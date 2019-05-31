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Semt pazarında keyifli diyalog: Alooo İmamoğlu sen misin?

31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan ancak daha sonra mazbatası geri alınan İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, gittiği her yerde sevgiyle karşılanıyor. Bugün Bahçelievler semt pazarına gidip vatandaşlarla buluşan İmamoğlu'nun yanına yaklaşan bir teyzeyle arasında geçen keyifli diyalog ise kameralara böyle yansıdı.

14:26 -
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Seçim turları kapsamında Bahçelievler’deki semt pazarına da uğrayan Ekrem İmamoğlu’na vatandaşın ilgilisi yine yoğundu.

Pazarda vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirip, sohbet eden İmamoğlu’nun yanına gelen yaşlı bir teyze ile diyalogları ise kameralara takıldı.

“Alooo İmamoğlu sen misin? Trabzonlu…” diye Ekrem İmamoğlu’na seslenen yaşlı kadın ‘Ben de Rizeliyim. Allah’a emanet ol. Allah yardımcın olsun senin” diyerek kendisine desteğini iletti. İmamoğlu’da “Ver elini öpeyim… Anacığım bana dua et olur mu?” deyince, yaşlı kadın “Hem de nasıl dua ediyorum” şeklinde cevap verdi.

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