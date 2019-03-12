Sen misin şahitlik yapmayan!

Türkmenistan uyruklu Nözik Bekiyeva, ünlü tekstilci M.G. ile eşi Arzu G.'nin Şenlikköy mahallesindeki evinde hizmetçi olarak çalışıyordu. İş adamı M.G. kendisini birden fazla kişiyle aldattığını ileri sürerek eşine geçtiğimiz yıl boşanma davası açtı.

HİZMETÇİYİ LEHİNE ŞAHİT YAPMAK İSTEDİ!

Eşinin açtığı boşanma davasının ardından Arzu G. evdeki hizmetçisi Bekiyeva'ya davadan bahsederek kendi lehine tanıklık yapmasını istedi. O gece darp ve şiddete maruz kaldığını iddia eden Türkmen hizmetçi polis karakoluna giderek şikâyet etti.

KARAKOLDA HER ŞEYİ ANLATTI

Nözik Bekiyeva, Şenlikköy Polis karakoluna giderek, “Arzu G. ile otururken, ‘Kocam bana boşanma davası açtı boşanıyoruz, sen her şeyi biliyorsun. Bana şahitlik yapacaksın' dedi. Ve hemen elimde bulunan telefonu aldı mesajları, görüşmeleri incelemeye başladı. Ben de kendisine hitaben ‘Aranıza girmek istemiyorum. İkinize de şahit olmam' dedim. O anda beni saçlarımdan tutup yere yatırdı ve üstüme çıktı. Kafamı yere vurmaya başladı. ‘Sen ne yapıyorsun bana vurma, vurmadan konuşalım' dedim. Fakat kendisi dinlemedi. Beni banyoya sokup kilitledi ve ‘Bir saat burada kalacaksın' dedi. Sonrasında zorla arabasına bindirerek yarı çıplak bir vaziyette bir tır garajına bıraktı.” şeklinde ifade verdi.

“BENİM ANLATTIĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN YAPTI”

Bekiyeva, evin hanımı Arzu G. tarafından neden bu şekilde muamele gördüğünü ise şu sözlerle açıkladı “Arzu hanımın bana bunları yapmaktaki sebebi kendisinin evli olduğu halde eve erkek şahıslar alması ve bu durumu da kocasının öğrenmesi. Bu gönül ilişkilerini M.G.'ye benim söylediğimi düşünmesinden dolayı bana böyle davranmıştır. Arzu hanım eve getirmiş olduğu erkek arkadaşlarının kıyafetlerini bana yıkatıyordu. Kendilerine hizmet ettiriyordu. Kendisi erkek arkadaşı ile ikinci katta bir odada 2-3 saat kalıyordu. Bana ‘sen gelme buraya çağırdığımız zaman gelirsin' diyordu.”

EŞİ VE KIZI TANIKLIK EDECEK

Hizmetçinin şikâyeti üzerine Arzu G. hakkında, ‘Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Arzu G.'nin zorla getirilmesine karar veren mahkeme, olaya tanıklık eden iş adamı M.G. ve olay gecesi hizmetçinin darp edilmesini gören kızı Ö.G. tanıklık etmeleri için davet edildi.