Şenol Şanal kimdir? CHP Zonguldak Belediye başkan adayı Şenol Şanal’ın hayat hikayesi…

Zonguldak’ta belediye başkan yardımcılığı yapmış olan Şenol Şanal 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak Zonguldak Belediye başkan adayı olma yarışı veriyor. Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın halasının oğlu olan Şenol Şanal kimdir merak ediliyor. İşte CHP Zonguldak Belediye başkan adayı Şenol Şanal’ın merak edilenleri…

ŞENOL ŞANAL KİMDİR?

1962 yılında Zonguldak’ta doğan Şenol Şanal, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesini bitirdi. Makina mühendisi olan Şanal’ın bir erkek, iki kız olmak üzere 3 çocuğu var. Aile şirketi olan Ekmek ve Unlu Mamüller sektöründe faaliyet gösteren Zonguldak Belediye Başkan adayı 2014 yılı Mahalli İdareler seçimlerinde Partimden Zonguldak Belediye Meclis Üyesi seçildi. Aynı yıl Belediye Meclis Üyeleri arasında gerçekleştirilen seçimle Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı seçildi. 3 yılı aşkın süre boyunca Zonguldak halkına hizmette bulunan Şenol Şanal 2017 yılında Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı.