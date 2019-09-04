Seyir halindeki otomobile ateş açıldı! Bir ölü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Umut Mahallesi 3869 sokakta meydana geldi.

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Bayram Akkaya (42), Umut Mahallesi 3869 Sokak’ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Akkaya, açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını kaybederken, silahlı saldırganlar ise araçla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar ise sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen Bayram Akkaya’nın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Akkaya’nın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna

kaldırıldı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. AJANSLAR