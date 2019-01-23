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Şiddetli yağış vurdu! Ayvalık bir anda Venedik oldu…

Ayvalık sele teslim oldu. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.

14:49 -
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İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık'ta, yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı felç etti. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermedi.

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Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Garaj'da bir çok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.

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ÇANAKKALE İZMİR YOLUNUN BİR KISMI SULAR ALTINDA KALDI

Ayvalık'ta şiddetli yağıştan Sanayii Sitesi'nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı teyakkuza geçti.
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Meteorolojiye göre Ayvalık'ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 15:06 23.01.2019
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