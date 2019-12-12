Sinop’ta artık trafik lambası var

Karayolları Genel Müdürlüğü, 21 yıldır şehir merkezinde trafik sinyalizasyon lambası olmayan şehir olarak bilinen Sinop’ta ölümlü kazaların artması üzerine harekete geçti.

20 TANE YERLEŞTİRİLDİ

Şehir merkezinden yeni mahalle statüsüne geçen Korucuk ve Ordu köyü yolu üzerindeki Sanayi mevkisindeki kavşağa toplam 20 adet trafik lambası yerleştirdi.

1998 YILINDA KALDIRILDI Sinop'ta 1998 yılında İl Trafik Komisyonu'nca ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik ışıkları kaldırıldı.

“BEDELİNİ ÇOK ACI ÖDEDİK”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kavşakta yaşanan kazaların sonuçlarının çok acı olduğunu belirterek, “Bedelini çok acı ödedik. Gencecik insanlarımızı trafiğe kurban ettik. Buna benzer kazaların yaşanmaması için artık trafik sinyalizasyon uygulaması var” dedi. (İHA)