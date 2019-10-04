Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesi bekleniyor

Anayasa Mahkemesi, 2013'te Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 Aralık 2018 tarihinde cezaevine giren HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

DÜN TAHLİYESİ BEKLENİYORDU BUGÜNE KALDI

Karar sonrası Kandıra Ceazevi'nde tutuklu bulunan Önder’in dün cezaevinden serbest bırakılması bekleniyordu.

Ancak avukatı Ramazan Demir tahliyenin bugüne kaldığını duyurdu. Avukat Demir “AYM'nin Sırrı Süreyya Önder kararı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşalı saatler oldu. Karardan haberleri olmalarına rağmen mahkeme heyeti ve kalemi adliyeden ayrıldı. Derhal serbest kalması gereken Önder kararı uygulayacak hakimler adliyede olmadığından serbest kalamıyor. Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesi yarına (bugüne) kaldı. Tutuklamak için gece, gündüz, gün, saat farkı gözetmeyen mahkemeler tahliye etmemek için her yolu deniyor. AYM kararına direnmek yalnızca Önder'in tahliyesini bir gece geciktirir, ama herkesin hukuk güvenliğini yok eder.” dedi.

DERİ CEKETLİ PAYLAŞIM

AYM’nin dün verdiği kararın ardından tahliyesi beklenen Sırrı Süreyya Önder’i almaya giden kızı Ceren Önder sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. “Ceket yanımda, ailem yanımda, Yasin’im, kardeşlerim Nazlıcan’ım, Arın’ım Ziya’m yanımda. Almaya gidiyoruz” mesajıyla birlikte Önder’in üzerinde sık sık gördüğümüz ve onunla özdeşleşen deri ceketin fotoğrafını paylan Önder’in paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

